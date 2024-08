Sonhos não envelhecem

Foto: Divulgação

Montagem teatral baseada na obra de Augusto Cury propõe viagem ao autoconhecimento

No próximo domingo, 18 de agosto o Teatro B32, zona sul de São Paulo, recebe sessão única do espetáculo “Nunca desista de seus sonhos” trazendo como protagonistas Maximiliana Reis e Nizo Neto.

Com direção de Rogério Fabiano a trama gira em torno de Carol, psicológa de 60 anos que “adota a metodologia do renomado Dr. Augusto Cury com sucesso em sua carreira profissional, mas que vive uma verdadeira comédia dramática em sua própria vida”.

Psiquiatra nascido em Colina, interior de São Paulo, Augusto Cury é referência na área, sendo também conferencista, escritor e pesquisador das “dinâmicas da emoção”. Um dos mais lidos autores da atualidade, Cury concluiu o doutorado em Psicologia Multifocal em 2013 pela Florida Christian University e é um dos poucos brasileiros cuja teoria utilizada em pós-graduações Stricto Sensu foi adotada pela USP (Universidade de São Paulo).

No palco, além de Maximiliana Reis e Nizo Neto estão Fernanda Lorenzoni e Murilo Cunha vivendo personagens identificáveis e engraçados abordando temas universais como sonhos, resiliência e a busca pela felicidade. Os 70 minutos de “Nunca desista de seus sonhos” nos levam a uma busca pelo autoconhecimento, mesclando ficção e realidade, “trazendo à tona passagens de vida do próprio Dr. Cury e também de figuras históricas como Abrahan Lincoln, Martin Luther King e Jesus Cristo, enriquecendo ainda mais o espetáculo”.

SERVIÇO

Nunca desista de seus sonhos

Dia 18 de agosto, domingo – 18h – Sessão única

Ingressos: A partir de R$50,00

Classificação etária: 12 anos

Duração: 70 minutos

Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732 – Itaim Bibi. São Paulo/SP

Contato: (11) 93327-6549

Inf: https://teatrob32.com.br/nunca-desista-de-seus-sonhos/