Solví Essencis patrocina peça “Transform-Ação”

O Teatro Municipal de Caieiras sediou um belo dia de conscientização ambiental voltado a crianças de escolas municipais do município no último dia 9 de maio. Com personagens divertidos e cenários encantadores, a peça teatral musicada “Transform-Ação”, de realização do Governo Federal e patrocinada pela Solví Essencis via Lei de Incentivo à Cultura, reuniu cerca de 400 crianças no período da manhã e outras 430 crianças no período da tarde. Ao todo, foram seis escolas participantes.