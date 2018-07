Soltar pipa requer responsabilidade. Uso de cerol é proibido

Tão logo teve início a paralisação das aulas, foi possível observar nos céus de Caieiras e região muitas pipas sendo empinadas por crianças, jovens e adultos. Correndo pelas ruas ou sobre muros, eles se arriscam com essa brincadeira que para muitos é perigosa e exige a atenção por parte dos pais, no caso de menores.

Em Caieiras, para evitar ocorrências envolvendo o uso de cerol, desde 2001, a Lei 3082 proíbe a utilização de material cortante na linha. Portanto, quem não segue a regra está sujeito a punições. A responsabilidade pela fiscalização está a cargo da Guarda Civil Municipal que, mesmo sendo criticada muitas vezes por cumprir a lei e apreender menores e deter maiores de idade, realiza o serviço para manter a ordem.

Quando pessoas são flagradas, os GCMs estão autorizados a recolher o material, além de aplicar advertência e penalidades. No caso de infrator menor de idade, as sanções serão aplicadas na pessoa de seus responsáveis legais, na forma da legislação civil.

Ainda de acordo com a Lei Municipal, em caso de denúncia ou encontro da irregularidade durante o patrulhamento, os componentes da Guarda Civil Municipal investigam e realizam a apreensão do material cortante, que é recolhido para evitar danos ou acidentes, e identificam os responsáveis.

De acordo com a Secretaria de Segurança, toda e qualquer denúncia a respeito pode ser feita por meio dos números de telefones 153 e 4605-2098 e Ouvidoria 156.

A pasta informou ainda que outra ação da GCM Caieiras é o Projeto “Anjos da Guarda”, que tem como foco ministrar palestras e diversas atividades nas escolas a fim de orientar crianças, jovens e adultos sobre os perigos do uso de cerol.

Na região, apenas Caieiras conta com norma municipal. Em Franco da Rocha e Francisco Morato os casos são tratados com base na Lei Estadual nº 12.192/2006 que proíbe a utilização de cerol ou qualquer produto semelhante em linhas de pipa em todo o Estado de São Paulo. A fiscalização está sob responsabilidade da Polícia Militar.

Dicas

Os animais, especialmente as aves, também não estão livres dos cortes promovidos pela linha com material cortante. Até mesmo quem solta pipas acaba pode se ferir com o uso do material.

Para evitar problemas e fazer com que a prática não passe de momentos de diversão, algumas regras devem ser seguidas. Dentre as dicas para evitar acidentes estão não soltar pipa com cerol, evitar empinar perto de antenas, postes e fios elétricos, soltar sempre em lugares abertos, evitar praticar em lugares altos, tais como telhados e lajes, e nunca soltar pipas em dias de chuva, principalmente se houver relâmpagos.