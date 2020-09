Soltar balão: isso não é legal, é crime ambiental

Soltar balões é ilegal porque:

• Podem queimar florestas e matar animais.

• Podem queimar casas e machucar pessoas.

• Podem causar fumaça e acidentes na estrada.

• Podem causar acidentes de aviação.

• Podem destruir os sonhos das pessoas.

• Está previsto no artigo 42 da lei de crimes ambientais e a pena para quem for preso, pode chegar até 3 anos de detenção e multa no valor de R$ 1.000,00 por balão.

Comemore as festas ou a vitória de seu time sem colocar em risco a vida e o patrimônio de outras pessoas!

Caso você veja alguma pessoa fabricando, transportando, vendendo ou soltando balões, ligue imediatamente para 190.