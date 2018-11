Solidariedade é tudo

Sem perspectivas de melhora no básico para sua sobrevivência e convivência, com tanta enganação e maracutaias enraizadas no DNA cultural e político, cada vez mais presente e evidente, o brasileiro recolhe o sentimento nobre da solidariedade e começa a mudar as estatísticas de sua então invejável postura e manifestação natural de bondade e sentimento de compadecimento com as dificuldades e sofrimentos de outras pessoas.