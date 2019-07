Sofisticação, conforto e desempenho estão presentes no Tiggo 7

Atraente, o carro se encaixa na categoria Premium e traz dimensões maiores, características mais sofisticadas e foi desenvolvido para um público que precisa de um carro com maior espaço e conforto para a família. Com a sua chegada, a marca passa a ter três modelos no disputadíssimo segmento de SUVs: Tiggo 2, Tiggo 5X e Tiggo7.

O novo carro tem 4.505 mm de comprimento, 1.837 mm de largura e 1.670 de altura, além de um entre-eixos longo de 2.670 mm que garantem ainda mais espaço para os ocupantes, principalmente os do banco traseiro. O porta-malas acomoda até 414 litros de bagagem até a altura dos vidros, e 1.100 litros com o encosto do banco traseiro rebatido.

Preços e versões

O SUV produzido na fábrica da Caoa em Anápolis, GO, ao lado do Tiggo 5x e do Hyundai ix35, estreia em duas versões, T e TXS. Com as mudanças, veículo ficou com melhor posicionamento de preços no mercado frente aos concorrentes que o Tiggo 5X.

Chery Tiggo 7 T– R$ 106.990,00

Chery Tiggo 7 TXS – R$ 116.990,00

O Tiggo7 chega pode ser comprado nas cores Preto, Prata e Cinza (metálicas), além do Branco perolizado. A Caoa Chery oferece 3 anos de garantia para o veículo e 5 anos para motor e câmbio.

Design

Com linhas que se inspiram na fluidez das águas, o Tiggo7 tem a frente com proporções bem definidas, além de trazer uma ligação cromada que atravessa a grade, interligando os faróis e exaltando a elegância do estilo. As luzes sinalizadoras de direção estão posicionadas junto aos faróis e nas portas dianteiras. O excelente conjunto óptico é formado por LEDs aplicados ao DRL e lanternas traseiras. Os faróis de neblina possuem função de auxílio em manobras de estacionamento e os faróis principais contam com acendimento automático.

As maçanetas têm acabamento cromado. Na versão TXS, destaque para as luzes de boas-vindas: nome do modelo iluminado na soleira e projetado no piso.

Segurança

O uso da plataforma modular T1X é responsável pelo alto índice de qualidade em itens como suspensão que geram excelência na redução de ruídos, melhoria na dirigibilidade e frenagem, além de oferecer maior espaço interno. Ela também proporcionou ao carro uma carroceria com desempenho superior na rigidez torcional, além de um alto nível em segurança que fez o SUV atingir os níveis máximos do C-NCAP, a agência chinesa que avalia os níveis de segurança dos carros produzidos no mercado.

O Tiggo7 tem 60% da sua estrutura construída com aços de alta resistência e, em diversas partes do habitáculo, inclusive com tratamento térmico. Na parte inferior da plataforma, sob o assoalho, o modelo conta com estruturas longitudinais que absorvem e distribuem uniformemente a energia gerada por uma eventual colisão, proporcionando maior resistência e ampliando a segurança aos ocupantes do carro.

O veículo conta ainda com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré ou câmera com visão de 360°, equipamentos que permitem ao motorista um controle em tempo real dos arredores do veículo, minimizando a “zona cega” durante manobras e estacionamento. As partidas em rampa são assistidas pelo Hill Hold Control (HHC), que impedem o movimento do carro em situações críticas de inclinação.

O Tiggo7 conta também com sistema de monitoramento de pressão e temperatura dos pneus, trazendo muito mais segurança ao condutor. Airbags frontais, laterais dianteiros e de cortina, além de cinto traseiro central de três pontos e três apoios de cabeça traseiros, completam a ampla lista de itens de segurança para todos os ocupantes.

O controle de estabilidade e tração aliados à suspensão independente tipo McPherson na dianteira e Multilink na traseira são responsáveis pelo excelente desempenho dinâmico do Tiggo7. O modelo também vem equipado com pneus de medida 225/60 R18.

Conforto e sofisticação

Com interior que traz acabamento de couro nos bancos, painel e em detalhes das portas, o Tiggo 7 não deixa a desejar em nada.

O volante, também revestido de couro, traz os controles do piloto automático, limite de velocidade, mudança das telas do computador de bordo, sistema de áudio e entretenimento, Bluetooth e atendimento do celular. No painel de instrumentos, entre o velocímetro e conta-giros, está localizada uma tela de LCD de 4,8 polegadas, que apresenta as informações do computador de bordo.

Quanto a conectividade, o SUV vem equipado com um sistema Multimídia, com tela colorida de 9,0 polegadas, sensível ao toque, que comanda ar-condicionado (Dual Zone), sistema de áudio e Bluetooth, espelhamento Android e Apple CarPlay, além de permitir a visualização da câmera de ré e da câmera panorâmica de 360°. E ainda, controles de funções do veículo.

O bem-estar e a luminosidade interior são proporcionados por um teto solar panorâmico com uma área de 0,92 m2 que pode ser aberto. Uma cortina de acionamento elétrico isola o compartimento do calor com apenas um toque. Ainda como item de conforto, o veículo possui sistema de chave presencial para abertura e fechamento das portas, além de partida do motor por botão. O Tiggo7 também conta com o sistema Auto Hold e freio de estacionamento elétrico, trazendo muito mais conforto e segurança ao condutor.

Performance

O motor tem bloco e cabeçote de alumínio, o 1.5L Turbo Flex tem duplo comando de válvulas variável (VVT), coletor de admissão variável (VIS), potência máxima de 150 cv / 147 cv (Etanol/Gasolina) a 5.500 rpm e torque máximo de 21,4 kgfm (Etanol /Gasolina). O ótimo nível de torque que se faz presente de 1.750 a 4.000 rpm, proporciona excelente desempenho para o carro, principalmente nas acelerações e retomadas de velocidades.

O Tiggo7 também recebeu a transmissão automática de dupla embreagem (DCT) de seis velocidades, que permite o melhor aproveitamento do motor e garante a melhor performance ao SUV. As marchas podem ser mudadas automaticamente ou manualmente por meio da alavanca posicionada no console central. O SUV também conta com dois modos de condução: ECO, privilegiando o consumo de combustível, e SPORT para uma dirigibilidade mais esportiva.