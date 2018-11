Sobrevivendo com esperança

O presidente eleito, fosse ele quem fosse, terá a partir de primeiro de Janeiro do ano de dois mil e dezenove, a complexa tarefa de vencer as barreiras levantadas por uma elite política que nada mais pretendeu além de se perpetrar indefinidamente no poder. Somos um povo com uma única aspiração, de vivermos em paz, sob a luz dos bons costumes, e vendo nossos filhos e netos crescerem com prosperidade e saúde. Nada mais um homem de bem pode querer. Nada mais se pode desejar. Parabéns povo brasileiro. Vamos caminhando juntos. Estamos aprendendo. Uma longa viagem começa com o primeiro passo. Já foi dado.