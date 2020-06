Só o amor para superar o confinamento

Os dois foram personagens de uma matéria feita pelo jornal Regional News sobre o Dia dos Namorados em 2019 e já demostraram como superam tudo e todos em nome do amor. Agora, confinados há quatro meses em casa, falam como é possível a convivência. Um dos segredos é se apegar na religião. “Estamos muito bem e esperando tudo isso acabar. Acompanhamos a rebeldia do povo em relação a esse momento e vejo que falta mais compreensão. Na verdade, isso não me intima, o que me preocupa o que pode vir depois”, disse Severino.

Em meio ao confinamento, ele fez questão de ressaltar várias vezes o amor continua superando todas as dificuldades. Mesmo beirando os 90 anos, durante a conversa também é possível notar a alegria dos dois e muitas curiosidades. “Estamos presos em casa, mas precisamos obedecer às regras. Posso dizer que eu e minha esposa estamos muito bem. Nosso relacionamento está melhor do que nunca. A cada noite digo e ela o quanto é importante sua companhia para mim. Ouço dela que nascemos um para outro. Nos beijamos e vamos dormir. Esse é o segredo”, revelou, sorrindo.

Com essa entrevista, o jornal Regional News homenageia e deseja um feliz Dia dos Namorados a todos os casais, estando perto ou longe do amado ou da amada.