Só burro toca metal no brasil

Tem que ser burro mesmo. Contudo o cara faz porque gosta, sendo um verdadeiro “Highlander do Metal”, não se importando em perder dinheiro. SQN. No vídeo, além de outros momentos hilários, Priester fala do sufoco que passou na última turnê do Hangar, na qual o ônibus da banda foi apelido de “Maestro”. “Era um concerto em cada esquina”, fala gargalhando.

Indo além dos documentários e vídeo-aulas convencionais “All Access to Aquiles Priester’s Drumming” promete marcar época com produção de alto nível e profissionalismo absurdo. Para isso o batera se cercou de uma galera extraordinária juntando duas equipes, uma brasileira e outra americana, e o resultado é espetacular. “Conseguimos captar muitos takes de forma animalesca. Me olhando no vídeo não acreditava no tamanho poder que tava passando”, atesta o batera. Gravado em agosto de 2018 no Harman Experience Center, em Los Angeles, Califórnia, estão disponíveis no making off momentos e passagens engraçadas, além da forma “carinhosa” como eles se tratam.

As imagens foram captadas pela Foggy Films, sendo utilizadas 12 câmeras, (seis dentro da bateria) manuseadas por Junior Carelli e Rudge Campos. O Midas da produção musical do momento, Adair Daunfembach, deu uma garibada na gravação, mixagem e masterização dos áudios. Daunfembach diz que Aquiles Priester tem o melhor som de bateria do mundo. “O som de bateria depende muito de como o baterista toca e pra mim o dele é o melhor do mundo”, atesta o produtor. Para os bateristas e fãs do instrumento é fundamental. Recomendo.