Slayer no Espaço das Américas

Com mais de 35 anos de estrada o Slayer é um patrimônio da música extrema arregimentando milhares de fãs ao redor do planeta e milhões de discos vendidos. Nos anos 80 uma verdadeira ecatombe de bandas pesadas surgiu nos Estados Unidos e o Slayer, ao lado de Metallica, Megadeth e Antrax, integra o combo conhecido como Big Four of Thrash. Todas são instituições do metal e estão em atividade até hoje. Contudo o Slayer vem alardeando que esta será sua turnê de despedida a chamada Final World Tour. Veremos se é pra valer.

A atual formação do Slayer traz, além de Araya, o guitarrista Kerry King, o baixista Gary Holt e o batera Paul Bostaph. Pelas fileiras do grupo já passaram alguns dos instrumentistas mais técnicos do Thrash Metal como o baterista Dave Lombardo (para muitos o melhor espancador de bateria do metal) e o guitarrista Jeff Hanneman, falecido em 2013. Com um espólio discográfico sensacional o Slayer tem trabalhos emblemáticos como o debute “Show No Mercy”, de 1983, “Hell Awaits”, de 1985, “Reign In Blood”, de 1986 e “Diabolus In Musica”, de 1998. O mais recente álbum de estúdio dos caras é “Repentless”, lançado em 2015. Ao longo das décadas os americanos conseguiram feitos extraordinários como as cinco nomeações para o Grammy na categoria Melhor Performance de Metal. Em 2007 ganharam o prêmio com a música “Eyes of The Insane” e no ano seguinte repetiram a dose com “Final Six”. Nesta pequena turnê por solo brasileiro os americanos não devem deixar de fora os clássicos “Angel Of Death”, “Seassons In The Abyss”, “Altar Of Sacrifice”, “Raining Blood”, “Spill the Blood”, “Mandatory Suicide”, “Bloodline” e “Disciple”. Recomendado.

Serviço

Slayer – Final World Tour

Dia 2 de outubro – 22 horas

Local: Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795

Ingressos a partir de R$ 364,00

Telefone: (11) 3868-5860

www.espacodasamericas.com.br