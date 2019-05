Skank no Tom Brasil

Com uma sólida bagagem musical e sem alterações desde o início integram a banda ao lado de Rosa o tecladista Henrique Portugal, o baixista Lelo Zaneti e o batera Haroldo Ferretiti. Ao longo de quase trinta anos de estrada os mineiros angariaram centenas de fãs com uma sonoridade que mescla reggae, ska e pop rock tendo vendido mais de seis milhões de cópias. Dentre os momentos emblemáticos de Samuel Rosa e companhia estão turnês pela Europa tocando na Suíça, Espanha, Portugal, Itália e Alemanha, além da participação em importantes festivais ao lado de Echo and The Bunnymen, Black Sabbath e Rage Against The Machine. Outro álbum importante da discografia dos caras é “Siderado” (1998) mixado no famoso estúdio Abbey Road, o mesmo no qual os Beatles gravaram a maioria de seus álbuns. “Siderado” trouxe a produção do conceituado John Shaw e contou com a participação da cantora Daúde e do grupo Uakti. Sem medo de ousar o Skank já fez parcerias com distintos nomes da música brasileira como o guitarrista Andreas Kisser do Sepultura e com o carioca Jorge Ben Jor.

A banda é presença constante em trilhas sonoras de filmes e novelas sendo a mais recente a regravação de “A Hard Days Night”, dos Beatles, que integrou a trilha de Pega Pega, folhetim da TV Globo. No Tom Brasil o grupo tocará, entre outras, “Tanto”, “Jackie Tequila”, “Partida de Futebol”, “Garota Nacional”, “Tão Seu”, “Pacato Cidadão”, “O Homem que Sabia Demais”, “Baixada News”, “Sem Terra”, “Eu Disse a Ela” e “Te Ver”. Recomendado

Serviço

Skank

Turnê: Os Três Primeiros

Dia 25 de maio –

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281

Santo Amaro

Classificação: 14 anos

Ingressos: De R$ 120,00 a R$ 290,00

www.grupotombrasil.com.br