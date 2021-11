Situação na saúde pública de Caieiras está insustentável

Falta de médicos especialistas, exames demorados e demais problemas são citados frequentemente pelos cidadãos que enfrentam uma verdadeira confusão envolvendo o setor desde que Lagoinha assumiu a gestão de Caieiras.

Trocaram a administração do PS de forma arbitrária e logo a Justiça foi acionada por uma das partes. Nesse entra e sai de organizações sociais, o atendimento está precário e quem sofre com tudo isso é a população. O resultado não poderia ser outro: muitas reclamações.

Naggila Gomez é uma a questionar pelas redes sociais. “Gostaria de saber quando será resolvida a falta de médicos nos postos de saúde dos bairros? Não adianta enfeitar a cidade de rosa se não contratam ginecologista para realizar atendimento”, escreveu, se referindo à campanha Outubro Rosa.

Conservação da cidade e deixar a saúde em estado precário também foi citada por Silvia Silva. “Não adianta de nada ter a cidade linda e o povo morrendo sem atendimento médico”, comentou.

Há dois anos esperando por consulta, Elizabeth Ponciano, também cobra providências. “Faz dois anos que fiz meus exames preventivos. Já estão até vencidos e não tive para quem mostrar por falta de médico no posto de saúde de Laranjeiras”, relatou.

Já Desiré Oliveira teve de pagar uma consulta particular para não ficar sem atendimento com mastologista. “Eu tive que pagar uma consulta caríssima porque não tem nem ginecologista para me dar um encaminhamento ao mastologista. Para piorar, tiveram coragem de sortear exames, uma obrigação de ter para as mulheres, só para dizer que fizeram alguma coisa para o Outubro Rosa. Reunir mulheres pra dançar zumba não ajuda em nada”, escreveu.

Cristiane Souza Ascencio não poupou críticas a atual administração. “O prefeito e vereadores estão faltando com respeito com os cidadãos que os elegeram, pois a prefeitura não dá nenhum respaldo. A saúde está um caos e pedindo socorro”.

O povo de Caieiras paga um imposto tão caro para não ter nem médicos para atender a população. Não é só ginecologista. Falta tudo”, relatou Alaide Andrade.

Marcia Prado também criticou a postura de Lagoinha. “É bom o prefeito parar de ficar fazendo live e ir trabalhar. De incompetente já chega o presidente que só vive de live. Pelo jeito, o prefeito aprendeu bem a lição. Vamos trabalhar, é para isso que foi eleito”, citou.

O prefeito de Caieiras foi procurado, por meio de sua assessoria de imprensa, para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.