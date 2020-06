Situação atual não permite relaxamento

Em Caieiras, por exemplo, mesmo com 268 pessoas curadas em meio aos 418 casos confirmados até a quarta-feira, 17, a situação não é muito confortável.

Quem confirma a situação é o prefeito Gersinho Romero que comemora os números, mas mostra preocupação com a questão. “A situação não é muito confortável ainda. Mas o trabalho feito junto aos prefeitos da região ajuda bastante. Existia uma demanda na região e a contratação de UTI junto a hospitais particulares, somado aos leitos disponibilizados nos hospitais estaduais nos permitiu sair da fase vermelha e avançar para a laranja. Essa parceria também permitiu a disponibilização de mais 20 leitos no hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã. Mesmo assim, os leitos continuam escassos. Por isso, a importância do isolamento para evitar o contágio e a propagação da doença”, disse Gersinho Romero.

O prefeito também fez questão de destacar o trabalho feito no Centro Médico de Combate ao Coronavírus. Segundo ele, o atendimento continua eficaz. “Todos que foram para lá, saíram curados. O resultado é positivo. Só nesse hospital, 46 pessoas foram curadas”, falou.

Gersinho Romero destacou ainda ações que tiveram início tão logo a pandemia foi declarada que ajudaram a minimizar problemas. “Nos adiantamos muitas ações como sanitização de ruas por exemplo, que algumas cidades estão fazendo somente agora. Tudo isso deu certo. Agradeço também grande parte da população que contribuiu e ficou em casa quando foi recomendado. O isolamento está sendo cumprido e por isso conseguimos flexibilizar. No entanto, ainda é preciso muito cuidado”, alerta o prefeito.