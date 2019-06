Site faz mais duas vítimas em cobrança por serviço gratuito do Poupatempo

De acordo com o que declararam a polícia na terça-feira, 25, as vítimas acessaram o site do Poupatempo para agendamento e pagamento de tarifas para emissão de segunda via do RG. Porém, ao clicar no link para geração da guia foram redirecionados para outro site onde preencheram novamente seus dados e então foi gerada a guia para pagamento da taxa no valor de R$ 24,90. O procedimento foi feito duas vezes.

Após efetuarem o pagamento da guia e receberam um e-mail com a confirmação do agendamento, foram até o Poupatempo de Caieiras no dia e hora marcados para dar andamento na emissão do RG. Contudo, ao chegarem na unidade forma informados por um atendente de que teriam caído em um golpe e que os boletos pagos eram falsos.

O agendamento foi feito por eles no site fazpramim.org que consta com várias reclamações na internet. Trata-se de uma espécie de despachante virtual que vende facilidade para quem precisa ir ao posto do Poupatempo. Para agendar qualquer serviço, o portal cobra uma taxa de R$ 24,90

Centenas de casos já foram registrados e as vítimas foram orientadas a registrar boletim de ocorrência. O Departamento Jurídico da Prodesp está tomando providências.

Além de cobrar para fazer o agendamento de horário, que é gratuito, o despachante virtual fica com dados sigilosos dos cidadãos, como nome completo, filiação, números do RG e CPF, entre outros. Na maioria dos casos, as vítimas chegam aos sites de intermediários nas buscas do Google e não percebem que não estão no site oficial do Poupatempo.

Agendamento gratuito

O Poupatempo alerta que o agendamento é gratuito e deve ser feito pelo portal oficial www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo SP Serviços. No portal do Poupatempo, o atendente virtual Poupinha aparece no canto inferior direito da tela para tirar dúvidas e facilitar o agendamento. No portal também há informações sobre todos os serviços de emissão e renovação de documentos, além de informações sobre como ser atendido sem intermediários na central de serviços públicos.

Para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, o Poupatempo também está instalando totens de autoatendimento em estações do metrô e CPTM e em shoppings e supermercados da Capital, interior e litoral. Os endereços dos equipamentos de autoatendimento estão no site oficial do Poupatempo: www.poupatempo.sp.gov.br