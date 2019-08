Site “Adotar” esclarece dúvidas sobre adoção

No endereço eletrônico www.adotar.tjsp.jus.br os internautas encontram esclarecimentos de dúvidas frequentes, contatos das varas da Infância e grupos de apoio à adoção; e vídeos com depoimentos de pais adotivos, crianças e especialistas no tema.

Há, ainda, informações sobre o projeto ‘Adote um Boa-Noite’, que busca incentivar a adoção de jovens e crianças com mais de sete anos de idade.

A página existe desde 2014 e aborda adoção nacional e internacional. Em maio desde ano, passou por uma reformulação de conteúdo, ganhando novo layout com desenhos de crianças que vivem em abrigos da região metropolitana de São Paulo.

No Brasil, o procedimento de adoção não tem custo, bastando apenas tempo, comprometimento e dedicação dos interessados.