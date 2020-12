Sistema Cantareira atinge nível pré-crise hídrica de 2014

A situação do Sistema Cantareira, reservatório responsável por abastecer cerca de 9 milhões de pessoas da Região Metropolitana de São Paulo, não é confortável e liga o sinal de alerta para a questão. Ele está com 31,9% do volume de água disponível no momento. O número é semelhante ao registrado em dezembro de 2013 (31,1%), momento que antecedeu a mais severa crise hídrica do estado, entre 2014 e 2016, divulgou o site Metro.