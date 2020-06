Sinalização de solo está sendo feito com material de alta durabilidade

Essa semana, o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, deu início a esse trabalho e utiliza a técnica de pintura a quente, conhecido também como material termoplástico extrudado, em novas pinturas de sinalização viárias de Caieiras. O material tem uma durabilidade prevista para dois anos, promovem uma melhor visualização das faixas e consequentemente mais segurança no trânsito.

As vias que receberam a nova pintura estão localizadas na região central e o próximo passo é utilizar a técnica em todas as sinalizações feitas no município.

A pintura a quente, como é popularmente conhecida entre os profissionais da área, é diferente da pintura fria tradicional. O material termoplástico extrudado é aquecido em uma caldeira num caminhão específico antes de ser utilizada na pintura das vias.