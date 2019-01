Sinais de renovação

Para os brasileiros, um motivo a mais para acreditar que, em 2019, tudo pode ser diferente. Esse efeito teve início quando em 1º de janeiro assumiu um novo presidente da República, eleito de forma massacrante, se analisados os espaços publicitários usados pelos candidatos. A vontade e busca por renovação se deu nas eleições de 2018 e agora o povo espera que tudo seja diferente como se propagou. Foi possível perceber que tem tudo par dar certo e que os brasileiros pretendem mesmo acreditar em esperança de um País melhor com esse novo comando.

No evento de posse, Jair Bolsonaro demonstrou estar com sede de mudança, afastar o malfeitores do governo e devolver a população o sentido de ser brasileiro e mostrar que se deve acreditar sempre.

No mesmo momento, um show à parte pôde ser visto com a esposa do presidente exaltando o lado social com um pronunciamento, antes mesmo do capitão, em libras, a linguagem de sinais. Quebrou protocolo, o povo vibrou e ganhou a esperança, por meio dessa ação, a possibilidade nítida do empenho em mostrar uma mudança que valha a pena e que a Nação verde-amarela tanto espera.

A atitude de Michelle Bolsonaro logo ganhou repercussão em jornais do mundo todo. Agora, o povo quer que essa seja a primeira de uma série de outras atitudes dignas de aplausos que o governo tenha a frente desse Brasil que tanto sofreu nos últimos anos.

Aos brasileiros, pelo menos a maioria que acreditou nessa mudança e até mesmo aos que não acreditam, fica o pedido de paciência até que a casa seja colocada em ordem. Afinal, foram anos de governo petista que resultou na descoberta de escândalos de corrupção, de jogo sujo e bandido. Bolsonaro e equipe terão muito trabalho pela frente.

Além de cumplicidade e paciência, o povo também precisa fazer sua parte.

Não adianta cobrar de quem está lá em cima, se não seguimos regras e não cumprimos o que nos cabe. Se tem um momento para repensar o que foi feito de errado, a hora é agora. Sejamos mais serenos, amigos e respeitosos um com os outros. Nunca é demais cumprir o papel de cidadão, olhar para o lado e ajudar quem precisa e, acima de tudo, não prejudicar se utilizando do jeitinho brasileiro para tirar proveito do próximo.

Oxalá o Brasil tome rumo e as pessoas que fazem desse País um local maravilhoso para se viver, sigam os mesmos passos. Que a Nação siga cobrando, mas engrenada com quem escolheu para representá-la.