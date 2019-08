Sidney Magal no Tom Brasil

Montei um set-list especial para fazer o público ferver”, afirma o artista. Em cinquenta anos de estrada Sidney Magal mescla diversos gêneros com identidade, sempre mantendo a carreira em alta. Já enveredou por ritmos como Brega, Música Latina, Lambada e Disco Music. Dentre sua vasta discografia se destacam o álbum de estreia “Sidney Magal”, de 1977, “Magal”, de 1978, “O Amante”, de 1979, “Quero te fazer Feliz”, de 1981, “Magal Espetacular”, de 1982, “Mãos Dadas”, de 1987, “Aventureiro”, de 1998, “Baila Magal”, de 2000, “Coração Latino ao Vivo”, de 2012 e o mais recente”Bailamos – 50 anos de Carreira” de 2017.

Sem medo de ousar e se reinventar o carioca lançou em 1995 o disco “Sidney Magal & Big Band’ no qual evidenciou ainda mais seu potencial como crooner interpretando grandes clássicos do jazz e do samba. No cinema o músico participou dos longa-metragens “Inspetor Faustão e o Mallandro”, “O Caminho das Nuvens”, “Um Lobisomem na Amazônia”, “Jean Charles”, entre outros. Na telinha já atuou nos folhetins “A Rainha da Sucata”, “A História de Ana Raio e Zé Trovão”, “Da Cor do Pecado”, “Balacobaco” e “Bang Bang”. E como não lembrar de sua participação no longa de animação “Happy Feet” no qual dublou o sensacional personagem Amoroso. Com todo este Know-How não tem como os fãs não curtirem e dançarem ao som dos clássicos “Sandra Rosa Madalena”, “Se te Agarro Com Outro Te Mato”, “O Meu Sangue Ferve Por Você”, “Noite do Prazer”, “Amante Latino”, “Me Chama Que eu Vou” e “Um Brinde à Vida”. Recomendado.

Serviço

Sidney Magal

Dia: 31 de agosto – 22 horas

Local: Tom Brasil – SP

Rua Bragança Paulista, 1281

Ingressos a partir de R$ 64,50

www.grupotombrasil.com.br