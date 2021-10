Sidney Magal no Tom Brasil

Este show marca a estreia da turnê “Rádio do Magal” que deverá percorrer o país mostrando seus grandes sucessos numa trajetória iniciada em 1977 quando gravou o primeiro álbum. No final daquela década o carioca se tornou uma febre popular participando de vários programas de televisão deixando as fãs enlouquecidas e desesperadas para arrancar-lhe a roupa ou algo mais.

Dentre seus discos mais emblemáticos estão “O Amante” (1979), “O Amor Não Tem Hora para Chegar” (1980), “Vibrações” (1983), “Magal Espetacular” (1982), “Só Satisfação” (1991) e “Aventureiro” (1998). No começo dos anos 90 o cara deu um up na carreira ao interpretar “Me Chama Que Eu Vou” tema de abertura da novela global “Rainha da Sucata”. A música, muito dançante, foi um dos maiores sucessos na época em que a Lambada tomou as paradas do Brasil e do mundo.

Seu brilhante trabalho como crooner pode ser conferido em “Sidney Magal & Big Band” no qual gravou grandes standards do jazz e bossa nova. E, claro, não podemos esquecer seu trabalho no filme “Happy Feet”, dando voz ao simpático pinguim Amoroso. Para este show o repertório terá sucessos inesquecíveis como “Sandra, Rosa, Madalena”, “Se Te Agarro Com Outro Te Mato”, “O Meu Sangue Ferve Por Você”, “Amante Latino”, “Vou Pra Cima”, “Tenho” e “Quando Caliente El Sol”. Lembrando que todos os protocolos de saúde serão seguidos pela casa.

Serviço

Sidney Magal – Turnê Rádio do Magal

Dia 30 de outubro – 21h30

Local: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281

Classificação: 16 anos

Ingressos: a partir de R$ 100,00

Inf:www.grupotombrasil.com.br/sidney-magal-2/