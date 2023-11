Sidney Magal no Teatro Bradesco

Foto: Divulgação

Considerado um dos maiores nomes da música brasileira Sidney Magal faz show único no Teatro Bradesco em 10 de dezembro. O cantor, ator e apresentador carioca leva para o palco da zona oeste paulistana um repertório especial comemorando cinco décadas de carreira.

Intérprete de canções que atravessam o tempo como “Sandra Rosa Madalena”, “Meu Sangue Ferve por Você” e “Tenho” o cantor não ficou preso à imagem de sex symbol latino e, ao longo da trajetória agregou gêneros como Bossa Nova e Jazz.

Seu álbum “Sidney Magal e Big Band”, de 1995, trazia canções que se encaixaram bem em sua voz como “A Volta do Boêmio” e “Dos Meus Braços Tu Não Saíras”, de Nelson Gonçalves (1919-1998). Essa mescla de estilos é herança familiar associada a gestos, trejeitos e figurinos que resultam numa grande performance.

No Teatro Bradesco o cantor mostra o quanto é um artista à frente do tempo, chegando aos 50 anos de carreira muito atual e com pique que empolgarão a plateia.

SERVIÇO

Sidney Magal

Dia 10 de dezembro – 20 horas

Teatro Bradesco do Shopping Bourbon

Rua Palestra Itália, 500 – Perdizes

Ingressos a partir de R$ 80,00

Inf: https://teatrobradesco.com.br/programacao-e-ingressos