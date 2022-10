Sidney Magal é homenageado em musical

A trajetória do carioca é retratada em “Sidney Magal: Muito Mais Que Um Amante Latino”, em temporada até dezembro com direção de Débora Dubois tendo Caíque Vandera na direção musical e arranjos.

Baseado na obra biográfica homônima de Bruna Ramos da Fonte o espetáculo traz um elenco de peso no qual os atores Juan Alba e Luís Vasconcelos interpretam Sidney Magal em diferentes fases da vida.

De acordo com a diretora Débora Dubois o musical “abre as cortinas para fazer um espetáculo que pretende mostrar, com humor, a vida de um homem de grande coração, simples e doce e que arrastou uma legião de fãs por onde passou”. “Nessa saga, recheada de músicas e grandes atuações, a plateia vai se emocionar e se encantar”, atesta Dubois.

E se o assunto é música não podem ficar de fora os grandes hits de Magal. Releituras de clássicos como “Meu Sangue Ferve Por Você”, “Amante Latino”, “Tenho”, “Sandra Rosa Madalena” e “Me Chama Que Eu Vou” farão o público cantar junto com os atores.

Além disso, estão presentes também músicas de Maysa, Caetano Veloso, Elis Regina, Gilberto Gil e Wanderley Cardoso. A cereja do bolo fica por conta de duas canções inéditas escritas pela biografa Bruna Ramos da Fonte com arranjos do maestro Caíque Vandera.

“Acredito que conseguimos uma dose boa de Magal nos duetos que vão sensibilizar os fãs”, avalia Vandera.

Outro grande trunfo de “Sidney Magal: Muito Mais Que Um Amante Latino” são os figurinos alegres e super coloridos. Marca registrada de Magal nos anos 70 e 80, os looks foram criados por Fábio Namatame, um dos principais figurinistas do Brasil.

Enfim, um musical que leva para o palco a vida, trajetória e sucessos deste extraordinário Sidney Magal.

SERVIÇO

Sidney Magal: Muito Mais Que Um Amante Latino

Até 11 de dezembro

Teatro Porto Seguro

Al. Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos – São Paulo

Fone: 3336-8700

Classificação: 12 anos

Duração: 12o minutos

Ingressos a partir de R$ 40,00

Vendas: www.sympla.com.br/teatroporto

