Show do Bita no Teatro Sabesp Frei Caneca

Foto: Divulgação

O simpático bigodudo chama a criançada para o espetáculo “Vamos cultivar amizades”

Feriado no meio da semana não dá pra emendar. Pelo menos não é possível para a maioria das pessoas. Então o melhor é curtir o que a cidade oferece. Uma dica legal para os pequenos é o “Show do Bita”, que rola na quarta-feira, 1º de maio, no Teatro Sabesp Frei Caneca.

Febre entre as crianças a partir de três anos o grandalhão gente boa e bigodudo leva para o palco da região central de São Paulo o espetáculo “Vamos cultivar amizades”. Munido dos suspensórios, cartola e muita simpatia Bita chega acompanhado de Tito, Lila, Dan e Flora para 70 minutos de alegria e diversão interpretando Dinossauros”, “Safari”, “Meu Pequeno Coração”, “Senhor Tubarão”, “Querida chupeta, bye-bye” e “O esporte que escolher”.

O repertório de “Vamos cultivar amizades” foi escolhido junto ao público nas redes sociais com canções que falam de educação, inclusão e respeito ao meio ambiente. Serão duas sessões: 11 h e 17 horas com ingressos a partir de R$ 38,00.

SERVIÇO

Show do Bita – Vamos cultivar amizades

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação – São Paulo

https://www.teatrosabespfreicaneca.com/

Sessões: 11 horas e 17 horas

Duração: 70 minutos

Classificação: Livre

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

Ingressos a partir de R$ 38,00

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/show-do-bita-vamos-cultivar-amizades-12960