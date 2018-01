Show de MC Guimê foi cancelado no dia do evento

São muitas informações acerca do não comparecimento do cantor e a oficial remete a uma notificação encaminhada pela prefeitura no dia do evento a Danceteria Galaxy Dance para que o show não fosse realizado em razão da casa de shows não ter solicitado autorização ao Departamento de Fiscalização de Rendas, bem como o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, entre outras exigências para a realização do evento.

De acordo com informações de quem compareceu ao evento, cerca de 250 pessoas estavam no local à espera do cantor.

O jornal Regional News entrou em contato com os organizadores do evento. Vanderlei, um dos responsáveis por realizar show no local, confirmou que o cancelamento se deu em razão da notificação da prefeitura e que o show será remarcado. Ele esclareceu ainda que parte dos presentes no evento foi avisado sobre os motivos do cancelamento.