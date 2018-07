Shopping terá campanha de vacinação nesta sexta-feira

A imunização contra o HPV será destinada a meninas de 9 a 14 anos e a meninos de 11 a 14 anos, com objetivo de prevenir os adolescentes da orofaringe, do câncer de boca e do câncer nas regiões genitais.

Já a vacinação no combate à Meningite C será feita com o intuito aumentar a taxa de proteção até a idade adulta, impedindo os casos e mortes da doença. As doses são indicadas a ambos os sexos, de 11 a 14 anos.

A vacina contra a Influenza, popularmente conhecida como gripe, também será realizada, já que a doença é ainda mais frequente no inverno, quando as temperaturas caem bruscamente e as oscilações prejudicam o sistema respiratório. Ela pode se apresentar como Síndrome Gripal, a mais comum, ou como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e seus sintomas são febre de início súbito, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dor muscular ou nas articulações.

Vale ressaltar que a aplicação da dose contra a Influenza é destinada a idosos acima de 60 anos, crianças a partir de 6 meses e menores que 5 anos, gestantes, mulheres no período de 45 dias após o parto, população indígena, portadores de doenças crônicas, pessoas com obesidade mórbida e com doenças provocadas por alterações da hemoglobina, além de professores.

“Temos um importante papel social na região e entendemos que nossa participação na campanha é essencial”, afirma Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

Para ser imunizado durante a campanha é necessário apresentar RG ou Cartão do SUS, bem como carteira de vacinação. Para quem precisar de transporte, o empreendimento ainda dispõe de micro-ônibus gratuito a partir das 12h, que abrange uma grande área da região.

Campanha de vacinação

Dia 20 de julho – sexta-feira

Horário: das 10h às 16h

Local: Piso térreo, próximo à loja C&A.

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba