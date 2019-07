Shopping em Goiás inaugura vagas de estacionamento para autistas

As novas vagas passaram a ser disponibilizadas na terça-feira, 23. Elas são sinalizadas por placas e também com pinturas no chão com os símbolos do autismo quem decoram o espaço.

Para ter direito a parar no local, é preciso deixar à vista no interior do carro a carteirinha de prioridade ou a CIA, Carteirinha de Identificação do Autista, conquista recente que ajuda a garantir direitos como esse, de parar nas vagas exclusivas. Ela foi desenvolvida para comprovar que a pessoas tem o transtorno e que pode ter acesso a uma série de direitos, já que o TEA nem sempre é visível e de fácil identificação.

O transtorno, que afeta hoje uma em cada 59 crianças, não tem cura e o tratamento adequado pode custar R$20 mil por mês. Em 2012, a legislação brasileira passou a assegurar às pessoas diagnosticadas com TEA os mesmos direitos garantidos aos deficientes físicos e mentais.