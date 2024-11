Shakespeare Embriagado chega à Vila Madalena

Foto: Ronaldo Gutierrez

Movida à álcool montagem teatral descontrói a obra do bardo inglês

Continuando temporada pelos bares de São Paulo o espetáculo “Shakespeare Embriagado” chega ao boêmio bairro da Vila Madalena para apresentações em novembro e dezembro. Com direção de Dagoberto Feliz e dramaturgia de Karol Garrett o espetáculo terá quatro sessões em novembro (1º, 8, 15 e 22) e duas em dezembro (6 e 13) no Coringa Madá, um dos mais tradicionais bares da zona oeste da capital.

Provavelmente a ideia da montagem surgiu após muitos goles de whisky ou alguma outra bebida, levando Dagoberto e Karol a descontruirem e reconstruirem um dos textos mais famosos de William Shakespeare (1564-1616). Considerado o maior poeta/autor/dramaturgo de todos os tempos o bardo inglês escreveu, entre outros, “Romeu e Julieta”, “Sonho de Uma Noite de Verão”, “A Megera Domada”, “O Mercador de Veneza” e “Hamlet”.

E foi justamente esse último o escolhido para a experiência alcóolica/cênica. No texto original “Hamlet”, o príncipe dinamarquês busca vingança pela morte do pai. Partindo dessa premissa “Shakespeare Embriagado” ganha o balcão, ao invés do palco, para “misturar o texto do bardo com a liberdade do improviso dos atores, que constroem novas possibilidades junto a plateia”.

“A função do elenco é contar a história completa. O tempo e o álcool podem alterar a forma de contá-la, mas não seu conteúdo”, explica Dagoberto Feliz. Segundo o diretor, o encanto da montagem é “fazer Shakespeare o mais ‘esteticamente popular’ possível”.

“E nada melhor do que um ambiente de um bar, no qual as pessoas estejam à vontade para participar e mostrar seu entusiasmo, ou desaprovação, para o que acontece na cena”, diz.

“Quem conhece, em pormenores, a tragédia toda poderá se divertir na comparação com o original e, para quem não conhece totalmente, a diversão estará na feitura e na descoberta dos quiprocós rocambolescos da família do Príncipe Hamlet”, conclui o diretor de “Shakespeare Embrigado”.

No elenco, estão Lívia Camargo, Robert Gomez, Bruna Assis, Michel Waisman e Guilherme Tomé. Lá do céu William Shakespeare ergue seu copo e diz: “Hail and drink”

SERVIÇO

Shakespeare Embriagado no Coringa Madá – Rua Luís Murat, 370 – Vila Madalena.

Sessões: 1º, 8, 15 e 22 de novembro; 6 e 13 de dezembro, às 20h30.

Duração: 60 minutos

Classificação: 18 anos.

Ingressos: R$ 60,00

Vendas Online: https://bileto.sympla.com.br/event/97340