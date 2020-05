Sexta-feira tem live do Mark Lambert

A apresentação de Lambert faz parte do Blue Note Live Sessions que na semana passada trouxe o paulistano Toquinho. Agora é a vez do Blue Note Live Session Rio levar aos fãs boa música com o renomado Mark Lambert.

Com vasta carreira e extensa experiência o americano já realizou trabalhos com grandes nomes da música mundial. Foi diretor artístico de Astrud Gilberto e tocou com Renaissance, Eliane Elias, Bebel Gilberto, Ute Lemper e Meat Loaf.

Em 2004, radicou-se no Brasil, e por aqui tocou com Erasmo Carlos, Ivan Lins e Milton Nascimento, além de desenvolver projetos próprios como a Mark Lambert &Orquestra Radio Swing, com a qual tocou em três edições do Rock in Rio.

A apresentação de Mark Lambert será às 20 horas e pode ser assistida no link www.youtube.com/bluenoterioVocê

Mais uma grande live para encarar a pandemia e não estressar.

Juntos, mas cada um na sua casa, vamos vencer a Covid-19