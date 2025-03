Sevdaliza no Tokio Marine Hall

Foto: Jenna Marsch

Uma das maiores cantoras pop do momento volta ao Brasil em maio

Pode pôr na agenda. Sevdaliza, a diva pop irani-holandesa, volta ao Brasil para apresentação única em São Paulo no dia 8 de maio. A cantora, compositora e produtora musical sobe ao palco da zona sul com a “Messiah Tour”, a qual, até o momento, só terá mais três shows nas Américas. Além, da capital paulista Sevdaliza se apresenta no México, Cidade do México e Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos.

Nascida Sevda Alizadeh, em Teerã, capital do Irã, migrou para a Holanda ainda criança tendo contato com diversos sons que moldaram sua identidade como música eletrônica, R&B, Trip Hop, Avant-pop e experimental. Seu primeiro registro discográfico foi o EP “ZwartGoud”, lançado em novembro de 2012, seguidos por outros Eps, singles e dois álbuns de estúdio: “Ison” (2017) e “Shabrang” (2020). As canções são majoritariamente em inglês e aliados a uma voz poderosa, letras poéticas e performances de palco arrasadoras vêm garantindo à Sevdaliza elogios da crítica e milhares de fãs. Sempre nomeada aos maiores prêmios europeus de música, ganhou em 2018 o Shark Vídeo Music Awards nas categorias Melhor Cinematografia e Melhor Letra com “Shahmarah” e o Berlin Vídeo Music Awards 2022 na categoria Melhores Efeitos Visuais com “Everything Is Everything”.

Protestar contra desmandos e opressões violentas também fazem parte da cantora. Em 2017 ela lançou “Bebin”, sua primeira canção no idioma persa, cuja letra é contrária a Ordem Executiva 13769, vigente no Irã. Como forma de apoiar as manifestações das mulheres iranianas e em solidariedade a jovem Mahsa Amini, morta de forma violenta pelo regime autoritário da República Islâmica, lançou “Woman Life Freedom”, em outubro de 2022. A ligação da cantora com o Brasil é estreita. Sevdaliza já se apresentou no Rock In Rio e Primavera Sound, além de ter gravado “Alibi” com Pabllo Vittar e o francês Yseut. A música foi seu debute no Top Chart 50 do Spotify.

No Tokio Marine Hall os fãs podem aguardar um setlist arrasa quarteirão trazendo, entre outras, “Oh My God”, “Lamp Lady”, “Joanna”, “Human Nature”, “The Great Hope Design”, “High Alone”, “Ride Or Die”, “Nothing Lasts Forever” e “Who Are You Runnig From”.

SERVIÇO

Sevdaliza

Show: Messiah Tour

Dia: 8 de maio

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Ingressos a partir de R$ 340,00

Inf e vendas: www.ticketsforfun.com.br