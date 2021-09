Setor elétrico e demais entidades pedem retorno do horário de verão no Brasil

No pedido feito por entidades do setor de energia foi chancelado um relatório afirmando que a iniciativa levaria à redução de até 5% do consumo de eletricidade no início da noite. Participaram da solicitação o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Instituto Clima e Sociedade (ICS), International Energy Intiative (IEI), Mitsidi Projetos, Projeto Hospitais Saudáveis e Fórum de Energias Renováveis.

A medida, de acordo com as entidades, provocaria a redução do acionamento das usinas termelétricas, mais caras que as hidrelétricas e eólias e que têm provocado os sucessivos aumentos nas contas de luz.

No caso da solicitação feita por empresários brasileiros do setor de turismo e alimentação, a carta contou com a assinatura de pelo menos 15 entidades, como a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e a União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs).