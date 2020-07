Setor econômico recebe investimento

Com muitas pessoas desempregadas e pequenos comércios fechando, administrações públicas tiveram de se movimentar e oferecer alternativas.

Em Caieiras, o prefeito Gersinho Romero destacou essa preocupação e contou em entrevista ao jornal Regional News quais medidas tomou para minimizar as questões econômicas. “É uma grande responsabilidade e estamos trabalhando muito nesse sentido buscando soluções para enfrentar essa situação. Desde o começo da pandemia existiu uma divergência entre o Estado e a União na tomada de decisões. Mas aqui em Caieiras, procurei fazer o possível para evitar perda nos dois setores”, disse.

Segundo o prefeito, sua equipe de trabalho respeitou nesse período o lado da saúde, mas sem esquecer da economia. “Não dá para deixar enfartar a parte econômica da cidade. Então desde o início da pandemia fui flexibilizando algumas questões”, declarou.

De acordo com Gersinho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que leva qualificações aos jovens implantou vários cursos online de capacitação aos munícipes. “Caieiras nunca preparou os jovens como agora. Nós investimos nesse sentido para os jovens se qualificar, trabalhar, ter sua renda”.

Ele também destacou dois parques industriais que serão implantados no município. “Um pertence a prefeitura e outro será em parceira com a Companhia Melhoramento, que está em fase de aprovação. Muitas empresas virão para a cidade tão logo estejam concluídos. Dessa forma, poderemos oferecer emprego para moradores de Caieiras”, falou o prefeito, lembrando dos serviços ofertados pelo Sebrae e Banco do Povo que também ajudam comerciantes e microempresários da cidade. “Vamos nos esforçar para a volta da economia”, concluiu. Confira entrevista completa no www.rnews.com.br.