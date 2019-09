Setembro é o mês mais propício a queimadas

Em Caieiras, semanalmente a Defesa Civil tem sido acionada para apagar focos de incêndios que acabam se espalhando e causando prejuízos. Na maioria dos casos, pessoas colocam fogo para limpar o terreno, mas depois que as chamas se dispersam, fica difícil o controle.

São vários os danos causados por essa ação. “As queimadas destroem a fauna e a flora nativas, causando empobrecimento do solo e reduzindo a capacidade de penetração da água no subsolo, entre outros danos ao meio ambiente. As interferências do homem na natureza causam impactos irreversíveis e isso deve ser evitado”, alerta o Biólogo do CRBio-01.