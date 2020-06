Sete vereadores foram a favor do povo

Para ter validade, uma lei municipal precisa ser elaborada e votada pela Câmara Municipal. Foi o que fez o prefeito de Caieiras, Gersinho Romero que se aproveitando do que permite a União criou o Projeto de Lei nº 55/2020 que versa sobre a suspensão de pagamento de contribuição previdenciária e antecipação de férias e encaminhou ao legislativo.

O PL foi votado em 3 de junho e foi aprovado por sete votos, permitindo direcionar mais recursos para saúde de Caieiras, município imediatamente vizinho da cidade de São Paulo, local de maior foco de transmissão do coronavírus. A estranheza veio da falta de apoio dos vereadores Fabricio Calandrini e Lagoinha que se abstiveram da votação.

De acordo com o presidente da Câmara, Wladimir Panelli, o mecanismo foi criado visando um equilíbrio para as pessoas jurídicas e o poder público continuarem suas atividades. “Vivemos um momento diferenciado com as coisas surgindo dia a dia, hora a hora. No caso de Caieiras, a arrecadação já apresenta déficit e diante de um quadro de preocupação, alguma coisa precisava ser feita. Esse projeto de lei vai permitir deixar de recolher alguns tributos nesse momento de pandemia sem prejuízo de multa e juros. É uma flexibilização para passar por esse momento”, disse. Segundo o parlamentar, o recurso arrecadado será investido na Saúde e outros setores. “Na previsão orçamentária votada em 2019 o valor a ser investido era um. Com essa situação, tudo mudou. Com esse PL, o prefeito deixa de pagar o INSS e aplica prioritariamente na Saúde, estendo depois para Educação e demais setores, como já previsto no ano passado”, falou.

Dr. Panelli que representa a Câmara Municipal, também comentou sobre o comportamento dos vereadores no projeto dito por ele ser bom para o povo. “Infelizmente tivemos dois votos de abstenção. Não que seja um voto contrário, mas é um voto de não concordância com o projeto. Todo vereador tem seu livre arbítrio para votar da maneira que entender sobre o projeto, mas vale reforçar que o PL é legítimo, bom para a cidade, para a máquina pública e a ponta final que são os munícipes que não vão deixar de ter os serviços”, declarou.

O presidente da Casa de Leis ainda comentou sobre um possível rompimento de ambos ao governo do prefeito Gersinho e a possibilidade de retaliação por terem optado por seguirem outro candidato conforme se vê nas redes sociais. “A política se traveste de forma a permitir o apoio a um lado ou outro. Isso sinaliza que esses dois vereadores não estão apoiando o Gerson. Não podemos deixar, independente do lado político escolhido, de votar em projetos que fazem bem para o povo. Isso indica que existe um rompimento dos dois com o prefeito. Mostram estar interessados em apoiar um possível candidato à prefeitura e não apoiarem um projeto que faz bem para a população”, falou. A afirmação de Panelli de um rompimento deles com o prefeito tem sentido, quando a indicação 622/2020 feita pelo par de vereadores pede para o prefeito adquirir testes rápidos para o Covid-19 e agora, em contradição, se abstém de um recurso para investimento também na mesma área. Parece mesmo que eles começam a fazer média com a população, quando a realidade não é bem essa.

Procurados, o que disseram os vereadores

Contradições marcaram as respostas dos parlamentares que foram procurados para explicar a abstenção de seus votos

Fabricio Calandrini explicou que a sessão ordinária de 3 de junho foi realizada por videoconferência e não tinha projetos inscritos na ordem do dia e apenas projetos que seriam votados na próxima sessão. Portanto, não teve acesso ao Projeto de Lei em questão. “Durante a sessão, a vereadora [sem dizer nome] pediu regime de urgência do referido projeto e passou a ser votado no mesmo dia. Como a sessão é por vídeo e o projeto chegou durante o decorrer da sessão, não tive acesso e não pude ler o projeto”, disse.

Após informar que não teve acesso ao PL, fez apontamentos [Afinal, teve ou não teve acesso?]. “Também não consta no projeto um plano de ação, nem onde será gasto o dinheiro e quem pagará o déficit do IPREM. Por se tratar de um projeto importante deveria ter vindo antes e com todas indicativos e planos de ação adequados [detalhes constantes no projeto que o vereador disse não ter tido acesso]. Não posso votar em projetos sem ter acesso e sem ler, por estes motivos me abstive do voto”, escreveu, no e-mail resposta.

Já o vereador Lagoinha, após ser cobrado três vezes por uma manifestação, na primeira se esquivou dizendo não ter recebido o e-mail. Quando foi cobrado novamente, resolveu atacar o jornal com a seguinte resposta: “infelizmente não adianta enviar ao jornal de vocês os pareceres referentes minhas atitudes e meus posicionamentos como legislador”, escreveu em resposta ao e-mail que ele disse não ter recebido.

Nota da Redação

A atitude desse parlamentar em meio a uma pandemia, mostra que ele esquece do povo e de seus eleitores a quem deve respeito quando omite suas repostas específicas quando se absteve de votar em projeto que irá retornar em benefício à saúde do caieirense.

Em momento delicado, prefere fazer vídeo depreciando o hospital, como fez recentemente ao lado de Fabricio Calandrini. Lamentável.