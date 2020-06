Sete em cada 10 brasileiros não concordam com reabertura de comércios

De acordo com o estudo Tracking the Coronavirus, realizado com entrevistados de 16 nações, sendo 1000 brasileiros, 71% dos ouvidos no país acreditam que a reabertura de comércios colocaria muitas pessoas em risco. Por outro lado, para 29%, o risco é mínimo e é necessário que a economia volte a funcionar.

Considerando todos os países participantes da pesquisa, é o Brasil quem mais teme a reabertura dos negócios. A Índia, em segundo lugar com 69%, e México e Coreia do Sul, empatados em terceiro lugar com 65%, também acham que a medida pode trazer perigo à sociedade. Na outra ponta, China (35%), Itália (36%) e França (41%) são os que menos veem risco na abertura dos negócios.

Desemprego em pauta

Além das preocupações relativas à saúde, a pandemia de Covid-19 trouxe também muita incerteza em relação ao mercado de trabalho. Apenas 42% dos brasileiros acreditam que os empregos perdidos serão recuperados ao fim do período de quarentena. Os países com índices mais altos de pessimismo são França (23%), Itália e Espanha (ambos com 31%) e Japão (32%).

Por outro lado, na Índia, há uma onda otimista: 73% dos ouvidos locais creem que os empregos serão recuperados. Em segundo lugar, está a Alemanha, com 51%. Com 49%, o México fica em terceiro.

A pesquisa on-line foi realizada com 16 mil entrevistados de 16 países entre o período de 21 a 24 de maio de 2020. A margem de erro é de 3,5 p.p..