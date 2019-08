Servidores denunciam problemas no transporte

De acordo com eles, por falta de espaço em razão das ferramentas, os servidores dividem espaço com galões de gasolina dentro de veículo oficial. “Os funcionários das roçadeiras são transportados em meio aos utensílios e galões de gasolina. Alguns já passaram até mal pelo cheiro do combustível. A prefeitura de Caieiras implantou a Cipa, mas os fiscais ignoram a situação”, relatou.

Em outra reclamação, eles alegam que estão há quase dois anos sem uniforme. “Estamos comprando roupas em brechós”, declarou um servidor.

Em busca de esclarecimentos para o caso, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e disse que para dar conta dos serviços contratou mais funcionários o que acabou ocasionando esse problema do servidor ter de ser transportado junto as ferramentas. “Devido ao aumento de serviços, para atender a demanda contratei mais funcionários. Realmente não é certo o que está ocorrendo e vamos sanar esse problema em breve”, pontuou.