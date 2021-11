Servidores de Caieiras cobram reajuste salarial

Discrepâncias a parte, o prefeito, vereadores e secretários municipais tiveram os vencimentos reajustados em mais de 50%. Por isso, professores e servidores da Educação estiveram na Sessão da Câmara, em 10 de novembro, cobrando uma resposta dos parlamentares.

A presença deles causou alvoroço entre vereadores. A ‘Prô’ Josie Dartora, Fabricio Calandrini e Wladimir Panelli utilizaram o espaço para se manifestar e trocaram farpas quando a vereadora, muito cobrada por ser da área da educação, se defendeu dizendo que os colegas precisam discursar menos e agir mais. “Quantas vezes vocês (professores) vieram a Câmara e quantas vezes as promessas foram cumpridas? Falar é fácil, mas até quando vocês terão de vir aqui e ouvir que vocês merecem, que falta valorização e que terão tudo que pleiteiam e de fato acontecer?”, questionou.

Ainda sua fala pediu união dos vereadores em benefício dos servidores. “Eles merecem um salário digno, pois trabalham muito mais que um vereador e recebem três vezes menos”, citou.

A vereadora ainda rebateu uma professora presente por uma fala que ela nega ter dito. “Eu nunca falei que professor é vagabundo e você terá de provar”. Finalizou chamando atenção para quem pouco faz pela educação. “Muitos professores batem palmas para político que nunca fez nada pela educação”.

Fabricio se sentiu ofendido pela fala da vereadora e rebateu atacando a gestão passada, como também faz Lagoinha que até hoje adota essa postura quando sofre alguma cobrança. “Eu nunca fiz discurso bonitinho. Infelizmente, na gestão passada não tínhamos prefeito, nem secretários que lutavam pelos funcionários. Foi um lixo”, acusou, mas sem se comprometer em lutar pelos professores.

Panelli, em seu discurso, disse que só se resolve isso com a implantação do plano de carreira. “A Guarda Municipal conta com esse benefício e muita coisa mudou. Tudo se engloba dentro do plano de carreira”, pontuou em parte de sua fala.

O vídeo completo com a discussão dos parlamentares pode ser visto pelo link http://tvcamaracaieiras.com.br/.

Prefeito, vereadores e secretários ganharam aumento

Devido à situação criada na sessão, o jornal Regional News abriu espaço para que os parlamentares se manifestassem sobre o que tem feito em favor dos servidores municipais, em relação a reajuste salarial, e se acham correto o prefeito, parlamentares e secretários municipais terem o salário reajustado e os demais servidores não.

Vale lembrar que o aumento aplicado no contracheque do prefeito, que hoje recebe R$ 25 mil, parlamentares e secretários que ganham R$ 15.800,00, foi aprovado por todos os vereadores reeleitos.

Em resposta ao jornal, apenas Wladimir Panelli se manifestou informando os servidores públicos tem uma data base para reajuste, mas que neste ano não pode ser contemplada haja vista a Lei Complementar 173, de autoria do Presidente da República que proíbe conceder reajuste a servidores públicos até 31 de dezembro de 2021.

Quanto ao reajuste do prefeito, vereadores e secretários explicou que podem ser reajustados no mandato anterior a sua vigência e, daí por diante, fica congelado durante a mesma vigência do mandato.

Finalizou dizendo que defende veementemente um plano de carreira linear para todos os servidores, como o que já existe na Guarda Municipal.

O prefeito Lagoinha foi procurado, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.