Serviço 192 foi modificado com o SAUR

Para apresentar o investimento no setor, na sexta-feira, 10, as ambulâncias percorreram por ruas da cidade. O jornal Regional News fez um vídeo e noticiou em sua página na rede social. Mas a divulgação que deveria ser comemorada pelos cidadãos acabou recebendo críticas em razão das pessoas considerarem que não se tratava de novos veículos e sim de ambulâncias reformadas.

Para esclarecer acerca das alegações, Adriano Udvari, Coordenador da Defesa Civil e do SAUR, Serviço de Atendimento de Urgência, de Caieiras, recebeu a reportagem e falou sobre o serviço que foi reformulado e tem sido eficaz na cidade.

De acordo com ele, a frota conta hoje com nove ambulâncias, sendo uma UTI e oito equipadas capazes de atender as mais diversas ocorrências. Das que foram entregues à população na sexta-feira, 10, duas são zero quilômetros. “Nossa intenção foi mostrar que estamos preparados para atender a população. Passamos por uma grande reformulação no serviço no segundo semestre de 2018 e o trabalho tem sido positivo, declarou.

Segundo Adriano, mesmo as viaturas reformadas estão aptas a atender a população. “Dessas nove, duas novas foram entregues em janeiro desse ano e mais duas agora que irão atender as ocorrências. Essa é essa nossa prioridade. Vale dizer que os investimentos não são apenas nos veículos, mas também em nossa equipe que recebe constantes treinamentos e cursos”, revelou.

O serviço que sempre recebeu críticas, hoje conta com 54 pessoas que se dividem em quatro plantões, 24 horas por dia para atender diversas ocorrências. “Desde 2018, o serviço começou a ser reformulado e por isso vem conseguindo atender com presteza as ocorrências. Estamos com tempo resposta de atendimento de dez minutos. Com a inauguração de uma nova base que vai ficar perto estação de trem a ideia é diminuir para menos de oito minutos. Estamos sempre buscando aprimorar o serviço e a população de Caieiras pode contar com nosso atendimento sempre que precisar. Basta ligar no número 192”, salientou Udvari.

O prefeito Gersinho Romero também falou sobre o trabalho do SAUR. “Tínhamos problemas, mas com a mudança da gestão resolvemos e mais investimento, estamos conseguindo atender a população”, declarou.

Trote

Durante a entrevista, Adriano também apresentou número de ocorrências atendidas pelo SAUR, que não são poucas, quase 200 por mês, e aproveitou para fazer uma alerta sobre os trotes que muito atrapalham o serviço deles. “De cada dez atendimentos, dois são trotes. Isso atrapalha, gera gasto de tempo e dinheiro, além de colocar a vida de outras pessoas em risco. Então, peço a essa mesma população que crítica, que nos ajude nesse sentido. É grande o número de ligações falsas para o 192. Trote não é brincadeira, não é divertido e pode matar”, finalizou Adriano.