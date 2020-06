Série de lives do Centro Cultural Penha celebra o Rock And Roll

A abertura da Série Quintas & Quintais em 2 de julho fica por conta de Matheus Krempel, líder da banda The Bombers. O cantor, compositor e instrumentista mostrará um set list especial com hits e canções novas do grupo fundado em Santos em 1995.

Krempel criou a The Bombers influenciado por gigantes do punk-rock como Operation Ivy, The Clash, Sex Pistols, The Ramones, Social Distortion e Sublime.

Completam a banda Gustavo Trivela (Guitarra e Voz) , Estefan Ferreira (Bateria) e Raul Signorini (Baixo).

Ao longo dos anos com uma sonoridade inovadora agregando diferentes elementos ao punk tradicional a The Bombers colecionou marcas importantes na carreira.

Todo o know-how foi reconhecido numa enquete realizada em 2016 pelo tradicional jornal santista A Tribuna.

A enquete classificou a The Bombers como a 7ª banda de rock mais importante da história da cidade do litoral paulista.

Outro momento emblemático para os caras ocorreu no primeiro semestre de 2018. O grupo recebeu em Brasília – DF o Prêmio Profissionais da Música (PPM) na categoria Hardcore pelo disco “Embracing The Sun” para logo em seguida marcarem presença no Goiânia Noise Festival.

O trabalho mais recente do quarteto é o EP “Achados & Perdidos”, HBB Records, trazendo cinco faixas com letras em português originalmente lançadas em 2007 e que receberam remasterização irada.

Para a live dentro do Quintas & Quintais Matheus Krempel não deixará de fora “Não sei Nada”, “Última Estação”, “All About Love”, “My Way My Strenght”, “Keep it Close” e “Mestre Jonas”. Essa última é releitura do clássico do rock rural lançada em 1973 por Sá, Rodrix e Guarabyra.

Vale a pena conferir a live com Matheus Krempel, líder da The Bomberes, dentro da Série Quintas & Quintais do Centro Cultural Penha.

Serviço

Matheus Krempel – The Bombers

Live Especial da Série Quintas & Quintais do Centro Cultural Penha

Dia 2 de julho – 20 horas

