Serial Funkers faz réveillon no Blue Note

Na estrada há uma década e meia a SF foi formada na capital paulista influenciada pelos grandes nomes do Soul, Funk setentista e R&B. Fácil perceber na sonoridade do quarteto a música e beats de Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Funkadelic, George Clinton, The Gap Band, Michael Jackson, James Brown e muitos outros. Integram o grupo Regis Paulino (voz), Luciano Ribeiro (baixo), Luguta (bateria/vocal) e Herbert Medeiros (teclados).

Performance irretocável e talento instrumental garantiram ao quarteto momentos emblemáticos como dividir o palco com Sandra de Sá,Tony Garrido, Ed Motta, Wilson Sideral, Claudio Zoli, Gabriel Moura e Negra Li, além da abertura do show de Gloria Gaynor em Recife, capital de Pernambuco. Na TV se apresentaram em vários programas como o “Todo Seu”, extinto programa da Gazeta, apresentado por Ronnie Von, além de ter sido uma das grandes atrações do Super Star da Globo na temporada 2016.

A Serial Funkers tem clipes disponíveis no Youtube com várias visualizações que valem a pena ver. Para este esperado réveillon os caras prometem um repertório altamente dançante com covers bacanudos como a versão para “Trem das Onze”, de Adoniran Barbosa e autoriais, entre elas, “Casa 1” e “Quero Falar de Amor”. Não tem como dar errado. Serial Funkers dá as boas-vindas ao ano novo.

Serviço

Serial Funkers – Show réveillon 2022

Dia 31 de dezembro – A partir das 22 horas

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073, 2º Andar

Ingressos limitados a 50 pessoas

https://bluenotesp.com/show/reveillon-2022/