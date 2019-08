Sequestrador foi morto por atirador de elite da polícia no Rio

De acordo com informações do coronel Mauro Fliess, porta-voz da PM do RJ, em entrevista à Rede Globo, o atirador morreu na ação do sniper e todos os reféns foram liberados, sem sofrer nenhum tipo de ferimento.

A polícia não confirmou a identidade do sequestrador ou mesmo a motivação. Agentes negociaram por horas com o suspeito, que chegou a liberar seis reféns. Ao todo, eram 37 pessoas dentro do veículo sob o homem armado – com pistola de brinquedo, faca, arma de choque e gasolina.

Alegando problemas pessoais, segundo relatos de reféns soltos durante a negociação, ele fez passageiros de um ônibus da Viação Galo Branco enfrentarem momento de pânico. De acordo com informações da polícia, ele entrou armado dentro do coletivo e pediu para que o motorista estacionasse o ônibus de modo que ficasse atravessado na pista, fechando totalmente a passagem de motoristas.

A Record TV que fazia a cobertura ao vivo do cerco policial flagrou o momento que o sequestrador foi atingido. Confira: