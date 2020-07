Sentimentos acima da lógica

É verdade que essa é a realidade de um País como o nosso com pouco pensamento no povo e muito mais dedicação nos interesses seja desse ou daquele. Mas também é verdade que a situação atual talvez ajudasse a minimizar o ego das pessoas e políticos, porém não foi o que aconteceu.

O que ainda vimos é uma disputa pelo poder e a população que paga seus impostos como muito suor, novamente sofrendo.

Tentaram implantar a nova política no Brasil, mas estando refém de um sistema corrupto, fica muito difícil. Para complicar, no caso do presidente da República, questões familiares mais atrapalham do que favorecem, dando munição para os adversários derrotados que, apesar de se mostrarem pessoas do bem, também defendem seus interesses e não estão nem aí para o povo.

Infelizmente, o País tomou um rumo que deixa complicado a volta para os eixos novamente. Apontar culpados para uma situação nova para todos é quase impossível, mas apontar falta de cidadania é fácil. Um exemplo a ser relatado envolve parte da população que passou a achar que pode tudo é que é dona da razão, haja vista os abusos cometidos durante a pandemia do coronavírus quando muitos deveriam estar em casa ou pelo menos usar máscaras, contudo sequer ligam para a vida do próximo e, muitas vezes dos próprios familiares.

Por falar em Covid-19, chegamos a marca de quase 65 mil vidas ceifadas pela doença e ainda vimos ignorantes tirando onda com a situação. A cada dia mais mortes e inábeis dando de ombros para o problema, como o que vimos no Rio de Janeiro com um casal interpelando e satirizando a ação de um vigilante sanitário que cumpria seu papel de fiscalizar e penalizar os abusos.

O fato é que estamos num beco sem saída por conta desses que se consideram inatingíveis. De um lado estão os que mandam e, a maioria, coloca a frente das decisões os sentimentos, seja de raiva, ódio ou alegria, sem se preocupar com os prejuízos que recairão sobre os demais. A verdade é que faltam sentimentos cívicos, educação e respeito, cada dia mais longe da realidade que vivemos nos dias atuais com ou sem pandemia.