Sentido da Rua Eugênio Berti será mudado

De acordo com a prefeitura, a alteração será feita como alternativa para desafogar a Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide. A medida foi tomada após análises técnicas e irá criar mais uma opção de retorno para a Rua Domingos do Carmo Leite, que antes só era possível na altura da Rua Aziz Fackri.

Outro alerta é que a mudança afeta apenas esse trecho e não permite o acesso à Rua João Dártora.

Ainda segundo a prefeitura, a expectativa é melhorar o fluxo de veículos pelo local, ao promover a redução no número de automóveis que precisam necessariamente passar por toda a extensão da Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide para acessar outras vias.