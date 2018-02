Sentença confirma irregularidades em Franco da Rocha

Na denúncia, o autor sustenta a ocorrência de captação ilícita de voto, abuso de poder político e econômico e pede a cassação do registro ou diploma e declaração de inelegibilidade dos representados pelos atos.

Dentre as acusações feitas, ele alega doações acima do permitido em lei à campanha eleitoral, bem como que o patrocínio jurídico dos interesses da chapa eleita, pelo referido profissional, teria sido pago com recursos públicos. O partido político autor da ação afirmou ainda que mais de 20 pessoas que teriam trabalhado nas campanhas eleitorais e teriam sido nomeadas para cargos em comissão logo após as eleições, como pagamento pelos serviços prestados.

Em meio à defesa dos réus e recurso dos autores, na mais recente sentença deferida pela juíza, ela aponta uma conduta absolutamente nefasta e criminosa, mas alega que o prefeito foi reeleito com mais de 70% dos votos, de modo que não é possível afirmar-se que os R$ 12.250,00 desviados dos cofres públicos para o pagamento dos serviços jurídicos de advogado tiveram o condão de influenciar ou desequilibrar o pleito eleitoral.

Assim, ela extinguiu o processo sem resolução de mérito, além e julgar improcedentes os pedidos de cassação do registro ou diploma e inelegibilidade nos oito anos subsequentes à última eleição. Ainda em sua decisão alega que, embora comprovado um dos fatos alegados, consistente em desvio de dinheiro público para o pagamento dos serviços advocatícios do prefeito, ainda que sem influência no resultado das urnas, afastou a prática de litigância de má-fé pelo autor. Por fim, determinou que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis, de natureza cível e criminal, entre outras.

Como ainda cabe recurso, os advogados dos autores já recorreram da sentença.

O prefeito Kiko foi procurado para se manifestar e, na primeira tentativa, por e-mail, respondeu que “o prefeito terá todo prazer em responder a todos os questionamentos do jornal pessoalmente”. Ainda assim, nova tentativa foi feita e o alcaide repetiu a resposta.