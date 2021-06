Senai oferece cursos gratuitos e online

Para quem está procurando emprego, cada diferencial no currículo conta. O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, oferece cursos de iniciação profissional, qualificação e aperfeiçoamento, com duração que varia de horas a alguns meses. Há cursos técnicos, de, no mínimo, 800 horas, o que corresponde a um ano.