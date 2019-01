Semudec promove evento a empresários

O evento com o tema “A bitributação do Simples Nacional e a restituição de valores pagos a maior” será ministrada pelo Dr. Francisco D’Avola Lobo da Costa Ruiz, em dois horários: às 9h e às 19 horas, sendo que para se inscrever, basta entrar em contato pelo número: (11) 4445-9172 / 9270 e falar com Thiago ou Maria.

Os empresários dos seguintes ramos de atividade podem participar da palestra:

• Bares e restaurantes

Revendedores de, por exemplo:

– Água, Gelo;

– Cervejas de Malte, Cervejas e Chopes Especiais;

– Refrigerantes;

– Sucos.

• Farmácias e perfumarias

– Cremes de barbear, desodorantes, higiene bucal;

– Cremes de beleza;

– Medicamentos;

– Perfumes e água de colônia;

– Produtos capilares;

– Produtos de maquiagem para lábios e olhos.

• Veículos, máquinas e auto peças

– Autopropulsados;

– Compactadores e rolos ou cilindros compressores;

– Pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras;

– Pastilhas de freio, discos de freio embreagens;

– Pneus, câmaras de ar;

– Vidros temperados para veículos.

Compareça e economize com a redução dos impostos e restitua valores pagos indevidamente, pois você pode estar pagando impostos em duplicidade.