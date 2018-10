Semudec oferece curso para o vestibulinho da ETEC

Os documentos necessários para matrícula são: RG, CPF e comprovante de endereço (originais). Caso seja menor de idade, o interessado deverá ser acompanhado pelo responsável legal munido de RG e CPF (originais).

Para participar do cursinho, é preciso ter no mínimo 14 anos, já ter o ensino fundamental completo ou concluí-lo no ano de 2018.

As inscrições devem ser realizadas no Núcleo Mário Meneguini, localizado na altura do nº 400, da Avenida Paulicéia, em Laranjeiras, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.