Semudec disponibilizará novamente curso preparatório

As inscrições para o cursinho devem ser feitas no próprio núcleo das 8 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, até 4 de junho. Para participar, o interessado deve ter nascido entre os anos de 2002 e 2003 e estar cursando o ensino médio em 2018. Além disso, não pode estar matriculado, cursando ou ter concluído nenhum curso pelo Senai e residir em Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato ou Perus.

Os documentos necessários para inscrição são: CPF, RG e comprovante de residência (original e cópia) do candidato e dos pais, que devem acompanhar seus filhos no momento da inscrição.

O curso de Técnico de Mecânica do Dual SENAI/Voith habilita profissionais para planejar e controlar processos de produção mecânica, planejar e executar a manutenção mecânica, coordenar equipes de trabalho e participar do desenvolvimento de projetos eletromecânicos e de automação, de acordo com a gestão tecnológica da empresa e com normas técnicas, ambientais, de qualidade e de saúde e segurança. A prova será realizada no Núcleo Mário Meneguini, em Laranjeiras.