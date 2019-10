Sêmola para toda a saúde

Apreciado no mundo inteiro, o couscous, prato popular do Marrocos e do norte da África, é produzido a partir da sêmola de trigo duro e conhecido por sua versatilidade e facilidade na preparação. Além de toda a praticidade, este alimento saboroso fornece vários benefícios à saúde.

Rico em potássio e ferro, regula a pressão arterial e os batimentos cardíacos, melhora a função renal e beneficia a circulação sanguínea. Em sua composição também se encontra o selênio, um antioxidante comumente usado para proteger os vasos sanguíneos da aterosclerose, uma doença que provoca o acúmulo de placa e estreitamento das artérias.

A sêmola é digerida lentamente pelo organismo, promovendo a saciedade. É ainda benéfica para a saúde dos ossos e sistema nervoso.

Pessoas com intolerância ao glúten ou doenças celíacas devem evitar ingerir este alimento. Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso da sêmola para fins medicinais.