Semana vai terminar gelada. Em Caieiras, miníma será de 8ºC

As mudanças começam no fim de tarde quando essa frente fria chegará ao Estado trazendo chuva e ventos moderados a fortes para quase todas as regiões paulistas.

Até a sexta-feira, 2, a temperatura fica alta no estado de São Paulo e a sensação será de calor na maior parte do dia. Mas a massa de ar frio que vem junto com a nova frente fria é bastante forte e vai derrubar a temperatura novamente em todo estado de São Paulo no começo de agosto.

De acordo com o Climatempo, o primeiro fim de semana terá temperaturas abaixo de 10°C ao amanhecer em praticamente todo o estado de São Paulo, inclusive na região da cidade de São Paulo.

No sábado, 3, a chuva se espalha pelo estado e vem junto com o vento frio, que vai ajudar a baixar rapidamente a temperatura. O frio chega intenso novamente no domingo, com potencial até para provocar geada no interior paulista.

Em Caieiras, a máxima será de 12ºC e a miníma de 8 graus, no sábado. A previsão é que a temperatura volta subir na segunda-feira, 5.