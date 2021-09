Semana Nacional de Trânsito conscientiza motoristas

Desde o dia 18 foram realizados pelos Detrans de todo o país blitzes educativas, com foco na divulgação da campanha abordando atropelamentos e demais acidentes relacionados. Também foram realizados debates sobre segurança de ciclistas, pedestres e condutores.

Nesta edição, o Contran, Conselho Nacional de Trânsito, assinou a resolução instituindo o novo Pnatrans. Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, cuja meta é reduzir pela metade as mortes no trânsito até 2028 e salvar 86 mil vidas.

As ações estão previstas para ter início a partir de 1º de janeiro de 2022. A iniciativa é parte da estratégia formulada pelo governo federal que contempla questões relacionadas à infraestrutura viária brasileira, organização e alinhamento dos órgãos do SNT, Sistema Nacional de Trânsito, mobilidade urbana, convivência pacífica no trânsito e outros aspectos.